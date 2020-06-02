В Кыргызстане умерла еще одна женщина, зараженная COVID-19

За прошедшие сутки зафиксировано 28 новых случаев коронавируса

На 2 июня 2020 года в Кыргызстане зафиксировано 28 новых случаев заражения СOVID-19. Об этом на брифинге сообщил замглавы Минздрава Нурболот Усенбаев.

Среди новых инфицированных 11 человек проживают в Бишкеке, один в Нарынской области и 16 в Оше.

Всего по республике зафиксировано 1845 случаев COVID-19.

На сегодняшний день в стационаре находится 609 пациентов, четверо из них в реанимации.

За сутки из стационара выписано 38 пациентов:

в Бишкеке – 18;

в Нарынской области – 6;

в Оше – 6;

в Ошской области – 6

в Джалал-Абадской области – 2.

Всего по стране с выздоровлением выписано 1219 человек.

Вместе с тем в Нарынской областной объединенной больнице зафиксирован один летальный исход от COVID-19. Скончалась 79-летняя женщина.

- У нее был сахарный диабет и проблемы с сердцем, - рассказал Усенбаев. - Были проблемы с дыханием, она находилась на кислородном аппарате. Однако, несмотря на все старания врачей, спасти женщину не удалось.

Всего зарегистрировано 17 случаев летального исхода с диагнозом COVID-19.

Источник: vesti.kg