В Кыргызстане умерла еще одна женщина, зараженная COVID-19

За прошедшие сутки зафиксировано 28 новых случаев коронавируса
На 2 июня 2020 года в Кыргызстане зафиксировано 28 новых случаев заражения СOVID-19. Об этом на брифинге сообщил замглавы Минздрава Нурболот Усенбаев.
Среди новых инфицированных 11 человек проживают в Бишкеке, один в Нарынской области и 16 в Оше.
Всего по республике зафиксировано 1845 случаев COVID-19.
На сегодняшний день в стационаре находится 609 пациентов, четверо из них в реанимации.
За сутки из стационара выписано 38 пациентов:
в Бишкеке – 18;
в Нарынской области – 6;
в Оше – 6;
в Ошской области – 6
в Джалал-Абадской области – 2.
Всего по стране с выздоровлением выписано 1219 человек.
Вместе с тем в Нарынской областной объединенной больнице зафиксирован один летальный исход от COVID-19. Скончалась 79-летняя женщина.
- У нее был сахарный диабет и проблемы с сердцем, - рассказал Усенбаев. - Были проблемы с дыханием, она находилась на кислородном аппарате. Однако, несмотря на все старания врачей, спасти женщину не удалось.
Всего зарегистрировано 17 случаев летального исхода с диагнозом COVID-19.
Источник: vesti.kg
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