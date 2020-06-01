«Мне грозит реальный срок за то, что я материл тех, кто меня материл». Блогер Сыдыман просит граждан поддержать его в суде

Парню грозит семь лет лишения свободы за разжигание межрегиональной розни

Блогер Элмир Сыдыманов просит своих подписчиков поддержать его в суде при вынесении решения. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Отметим, сегодня в Октябрьском районном суде должны были вынести приговор в отношении блогера. Однако процесс не состоялся по техническим причинам. Он рассказал Vesti.kg, что судебное заседание состоится завтра, 2 июня, в 09:00 часов. Ему грозит семь лет лишения свободы.

«Мне грозит реальный срок 7,5 лет за то, что я материл тех, кто меня материл. Я глубоко сожалею, что поддался эмоциям», - написал он.

Парень попросил всех неравнодушных прийти и поддержать его во время вынесения решения.

«Возможно, хоть тогда суды вынесут справедливое решение. Моя мама обратилась к президенту Сооронбаю Жээнбекову снова. Прошлое ее обращение помогло мне выйти под домашний арест. У нас заканчиваются деньги на адвоката», - заявил блогер.

В своем обращении мать подсудимого Махаббат Молдомусаева попросила президента Сооронбая Жээнбекова не осуждать ее сына на семь лет, а провести с ним разъяснительную беседу.

Напомним, блогер был задержан из-за высказываний, разжигающих межрегиональную рознь. Ему инкриминируется ст.313 ч.1. «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

Sydyman на своей странице в Instagram в негативной форме высказался об уроженцах некоторых регионов Кыргызстана.

Позже он опубликовал видео, где принес извинения кыргызстанцам.

Источник: vesti.kg