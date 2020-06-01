(Видео) Наталья Орейро поздравила маленьких кыргызстанцев с Международным днем защиты детей

Известная уругвайская певица и актриса, посол доброй воли ЮНИСЕФ Наталья Орейро во время первого саммита детей Кыргызстана поздравила маленьких кыргызстанцев с Международным днем защиты детей.

Источник: Элгезит