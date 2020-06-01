На пляжах Иссык-Куля отдыхающих обяжут соблюдать дистанцию, на теплоходах разрешат кататься только в масках

Утверждены требования по недопущению распространения коронавируса в сфере туризма

Министерство культуры, информации и туризма и Минздрав Кыргызстана утвердили санитарно-эпидемиологические требования по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в сфере туризма.

Требования по приему отдыхающих:

- прием отдыхающих необходимо проводить с ежедневным измерением температуры тела бесконтактным термометром;

- при заселении отдыхающих исключить скопление их при регистрации, в местах общего пользования;

- заполнение номеров целесообразно проводить не более 1 человека, за исключением если отдыхающие не являются членами одной семьи, при этом площадь на 1 человека должна составлять не менее 6 м2;

- в случае выявления среди отдыхающих подозрительного больного короновирусной инфекцией с симптомами кашля и повышенной температуры тела, необходимо:

- изолировать его от других отдыхающих;

- незамедлительно сообщить в территориальный орган госсаннадзора, а также территориальный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией и мобильную бригаду для дальнейшего принятия соответствующих мер и проведения противоэпидемических мероприятий.

Требования к пляжной зоне и прилегающей территории:

- пляжное оборудование (шезлонги, раздевалки, ногомойки и др.) установить с соблюдением принципа социального дистанцирования, по возможности нанести сигнальные разметки;

-необходимо рассчитать вместимость пляжа для соблюдения принципа дистанцирования;

- поездки, экскурсии на водном транспорте проводить с учетом соблюдения дистанции;

- круизы на теплоходе проводить при соблюдении дистанции и масочного режима;

- на прилегающей территории объекта отдыха обеззараживанию подлежат: детские игровые площадки, скамейки, беседки, зонты, аттракционы, урны, поручни, банковские терминалы, дверные ручки.

- Дезинфекцию проводить методом орошения.

Источник: vesti.kg