Конфликт на границе. Госпитализированы 25 пострадавших

Двое кыргызстанцев, пострадавших в результате инцидента на границе с анклавом Сох, находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава. По его данным, всего в Центр общеврачебной практики Айдаркена поступили 25 пострадавших.

«Четверо из них с различными травмами находятся в стационаре. Двое в реанимации, состояние после операции оценивается врачами как тяжелое. Двое госпитализированы в отделение хирургии, состояние средней тяжести. Все получают необходимое лечение», — отметили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что еще 21 человек после оказания первичной медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отправлен на амбулаторное лечение.

Напомним, что в Кадамжайском районе Баткенской области произошел конфликт между жителями кыргызстанского села Чечме и узбекистанского анклава Сох.

По предварительным данным, жители села Чечме собирались, чтобы почистить источник воды Чечме-Булак. В это время жители узбекистанского села начала забрасывать их камнями.

Источник: reporter.kg