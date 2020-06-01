(Видео) Алмазбека Атамбаева привезли в суд по событиям в Кой-Таше

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается процесс по делу о событиях в селе Кой-Таш.
Бывшего президента Алмазбека Атамбаева доставили на заседание.
Около здания суда проходит митинг против бывшего главы государства и его команды. Участники акции протеста требуют привлечения к уголовной ответственности Алмазбека Атамбаева, Сапара Исакова, Фарида Ниязова, Икрамжана Илмиянова.
По мнению митингующих, Алмазбек Атамбаев виновен в том, что страна погрязла в коррупции и влезла в долги.
«Пусть оплатит все долги республики! Атамбаев должен быть арестован!» — кричат они.
Бывший президент проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года — идут судебные процессы.
Источник: 24.kg
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