В Кыргызстане на утро 1 июня выявлено 69 новых случаев коронавируса. Всего 1817 случаев

Проведено лабораторных исследований за последние сутки – 1151, результаты 69 вышли положительными.
В Кыргызстане на утро 1 июня выявлено 69 новых случаев COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на ежедневном брифинге по коронавирусу.
По его словам, они выявлены:
- в Бишкеке — 21;
- среди прибывших из-за рубежа кыргызстанцев — 18;
- в Нарынской области — 14;
- в городе Ош — 9;
- в Чуйской области — 6;
- в Ошской области — 1.
Проведено лабораторных исследований за последние сутки – 1151, результаты 69 вышли положительными.
Таким образом, на 1 июня в Кыргызстане подтверждено 1817 случаев коронавируса.
Источник: zdorovie.akipress.org
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