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В Кыргызстане на утро 1 июня выявлено 69 новых случаев коронавируса. Всего 1817 случаев

Проведено лабораторных исследований за последние сутки – 1151, результаты 69 вышли положительными.

В Кыргызстане на утро 1 июня выявлено 69 новых случаев COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на ежедневном брифинге по коронавирусу.

По его словам, они выявлены:

- в Бишкеке — 21;

- среди прибывших из-за рубежа кыргызстанцев — 18;

- в Нарынской области — 14;

- в городе Ош — 9;

- в Чуйской области — 6;

- в Ошской области — 1.

Проведено лабораторных исследований за последние сутки – 1151, результаты 69 вышли положительными.

Таким образом, на 1 июня в Кыргызстане подтверждено 1817 случаев коронавируса.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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