Клара Сооронкулова считает, что дело Камиля Рузиева — провокация ГКНБ

Она добавила, что своими необдуманными действиями госкомитет может загнать гражданский сектор в подполье.

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова считает, что ситуация с правозащитником Камилем Рузиевым может послужить радикализации гражданского общества. Об этом она заявила 24.kg.

По ее словам, дело Камиля Рузиева — провокация спецслужб и попытка дискредитировать гражданский сектор накануне голосования за скандальную поправку в закон об НКО.

«Если сейчас НПО не объединятся, то этот произвол продолжится. Но нужно консолидироваться и защищаться. ГКНБ начал целенаправленную атаку, используя грязные методы», — отметила Клара Сооронкулова.

Она добавила, что своими необдуманными действиями госкомитет может загнать гражданский сектор в подполье.

Напомним, что сотрудники ГКНБ задержали правозащитника 29 мая в Караколе. Накануне вечером городской суд отпустил Камиля Рузиева под домашний арест.

Источник: 24.kg