Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Международным днем защиты детей

Вместе со всем миром в первый день лета в нашей стране отмечается Международный день защиты детей.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с 1 июня — Международным днем защиты детей.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента, в поздравлении главы государства говорится:

«Уважаемые соотечественники!

Дорогие дети!

Вместе со всем миром в первый день лета в нашей стране отмечается Международный день защиты детей.

Всесторонняя поддержка детей, уважение их прав, защита жизни и здоровья каждого ребенка — задача и государства, и общества.

Все мы должны стремиться к тому, чтобы каждый ребенок в нашей стране рос в семье, в атмосфере родительской любви.

Будущее страны и благополучие общества берут начало от лучшего воспитания детей.

В Год развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей, вопросы укрепления института семьи, образования и воспитания подрастающего поколения определены как постоянные приоритетные направления государственной политики.

Особое внимание будет уделяться детям, с ограниченными возможностями здоровья и детям, оставшимся без попечения родителей.

Дорогие дети!

Поздравляю вас с праздником!

Вы — наша радость, наша надежда и смысл нашей жизни!

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и счастливого детства!».

Источник: Кабар