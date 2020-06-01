Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Международным днем защиты детей

Вместе со всем миром в первый день лета в нашей стране отмечается Международный день защиты детей.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с 1 июня — Международным днем защиты детей.
Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента, в поздравлении главы государства говорится:
«Уважаемые соотечественники!
Дорогие дети!
Вместе со всем миром в первый день лета в нашей стране отмечается Международный день защиты детей.
Всесторонняя поддержка детей, уважение их прав, защита жизни и здоровья каждого ребенка — задача и государства, и общества.
Все мы должны стремиться к тому, чтобы каждый ребенок в нашей стране рос в семье, в атмосфере родительской любви.
Будущее страны и благополучие общества берут начало от лучшего воспитания детей.
В Год развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей, вопросы укрепления института семьи, образования и воспитания подрастающего поколения определены как постоянные приоритетные направления государственной политики.
Особое внимание будет уделяться детям, с ограниченными возможностями здоровья и детям, оставшимся без попечения родителей.
Дорогие дети!
Поздравляю вас с праздником!
Вы — наша радость, наша надежда и смысл нашей жизни!
Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и счастливого детства!».
Источник: Кабар
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