(Видео) На кыргызско-узбекской границе произошел очередной конфликт

Жители двух приграничных сел закидали друг друга камнями

На кыргызско-узбекской границе произошел очередной конфликт. В социальных сетях появилось видео, на котором жители кыргызстанского села Чечме и узбекского поселения Чашма закидали друг друга камнями. По неподтвержденной информации, спор произошел из-за родника, в котором жители двух сел набирают воду.

Как сообщили журналистам в полномочном представительстве правительства в Баткенской области, аким Кадамджайского района Алгынбай Имаров и аким Сохского района проводят встречу для разрешения конфликта, также проводится разъяснительная работа с сельчанами.

Источник: vesti.kg