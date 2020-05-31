 (Видео) На кыргызско-узбекской границе произошел очередной конфликт

Жители двух приграничных сел закидали друг друга камнями
На кыргызско-узбекской границе произошел очередной конфликт. В социальных сетях появилось видео, на котором жители кыргызстанского села Чечме и узбекского поселения Чашма закидали друг друга камнями. По неподтвержденной информации, спор произошел из-за родника, в котором жители двух сел набирают воду.
Как сообщили журналистам в полномочном представительстве правительства в Баткенской области, аким Кадамджайского района Алгынбай Имаров и аким Сохского района проводят встречу для разрешения конфликта, также проводится разъяснительная работа с сельчанами.
Источник: vesti.kg
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