В Кыргызстане на утро 30 мая выявлено 60 новых случаев коронавируса. Всего 1722 случая

Таким образом, на 30 мая в Кыргызстане подтверждено 1722 случая коронавируса.

В Кыргызстане на утро 30 мая выявлено 60 новых случаев COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на ежедневном брифинге по коронавирусу.

По его словам, они выявлены:

- в Нарынской области — 32

- в Бишкеке — 23

- в Чуйской области — 1

- из числа прибывших из России курсантов — 2

- из числа прибывших из России — 2

Таким образом, на 30 мая в Кыргызстане подтверждено 1722 случая коронавируса.

Источник: zdorovie.akipress.org