Глава Верховного суда встретилась с руководителями СМИ

Гульбара Калиева ответила на вопросы редакторов откровенно и развернуто.

Накануне председатель Верховного суда Кыргызской Республики Гульбара Калиева встретилась с руководителями и главными редакторами около 20 СМИ города Бишкек. Кроме того, впервые, как сообщили в пресс-службе Верховного суда, в мероприятии приняли участие представители крупных областных изданий и телевидений в онлайн-формате.

Также присутствовали Александр Тэнасе, ключевой эксперт Программы "Верховенство права в КР-2-ая фаза" и Илгиз Приев, национальный эксперт Программы "Верховенство права в КР-2-ая фаза"

Отмечается, что участники в своих вопросах затронули различные аспекты деятельности судебной системы: о заработной плате судей, о цифровизации судов, о возможностях судов удаленного допроса в период карантина, об особенностях статуса судей и независимости судебной ветви власти, и прозвучали предложения и пожелания по укреплению взаимодействия судов со СМИ.

Гульбара Калиева ответила на вопросы редакторов откровенно и развернуто. Диалог прошел в атмосфере искренности и открытости.

Такие встречи становятся хорошей традицией и своего рода площадкой, где представители СМИ из первых уст получают информацию о работе судебной системы в целом, проводимых реформах, внедрении цифровых технологий в процесс подготовки и отправления правосудия.

В завершение мероприятия участникам была подарена карманная книга Руководство по взаимодействию судебной системы со СМИ для журналистов освещающих судебные заседания и пишущих о деятельности судебной системе.

Источник: Кабар