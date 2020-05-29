Дело в отношении бишкекчанки, обозвавшей всех «мырками», направили в суд

Обвиняемая находится под домашним арестом

Дело в отношении девушки, обматерившей сотрудинков милиции в Бишкеке во время режима ЧП, направили в суд по статье 355 части 2 УК КР. Об этом Vesti.kg сообщили в УВД Октябрьского района Бишкека.

Обвиняемая находится под домашним арестом.

Напомним, 14 апреля в Бишкеке девушка устроила скандал и обматерила сотрудников милиции, остановивших ее за отсутствие медицинской маски и документа, удостоверяющего личность. В порыве эмоций гражданка неоднократно заявила, что «все кыргызы бараны и мырки».

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района. Начато досудебное производство по статье 266 (хулиганство) УК КР.

Личность девушки установили. Октябрьским районным судом в отношении задержанной была избрана мера пресечения в виде ареста, с содержанием в СИЗО-1 сроком на 15 дней.

Источник: vesti.kg