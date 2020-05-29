С 5 июня возобновят работу дошкольные образовательные учреждения

С 5 июня начнут свою работу дошкольные образовательные учреждения.

Об этом сегодня на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов.

«Каждое учреждение должно быть готово к работе согласно требованиям Минздрава. Каждое из них будет проверять мэрия, которая дальше даст разрешение на открытие», — сказал он.

Источник: Элгезит