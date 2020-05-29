Не сбылась надежда желающих извлечь доходы из мучного бизнеса

Мы знаем, несколько разбогатевших на мучном бизнесе человек сидят в парламенте.

Для того чтобы заработать прибыль на дефиците в карантин они быстренько внесли закон об изъятии налога на добавленную стоимость (НДС) при поставках пшеницы и производстве муки, и 15 апреля сразу приняли его в трех чтениях. Отстаивающий интересы малой группы депутат Экмат Байпакпаев говорил, что указанный закон поддержит производителей зерна, остановит мучную контрабанду. Аналогичная инициатива, приводящая к процветанию бизнеса лишь считанных людей, но опустошающая карман государства, поднималась также в 2015 году, в октябре был отменен НДС на поставку пшеницы и производство муки. После того, как было установлено, что за два года нанесен невосполнимый ущерб, а средства утекли в личные карманы, в 2017 году снова ввели НДС. В этот раз президент проявил прозорливость, вернул закон назад. Этот шаг не дал сбыться надеждам группы, преследующей личные интересы. Жогорку Кенеш также признал допущенный промах, на общем собрании 27 мая после отрицательного мнения президента о законопроекте отказался от предложенного закона по отмене НДС на поставки пшеницы и производство муки.

Источник: газета «De факто» №14 от 29.05.2020/стр.3