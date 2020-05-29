Кыргызстанец Мамбет Мамакеев вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый долго практикующий хирург

Доктор медицинских наук Мамбет Мамакеев вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый долго практикующий хирург.
Об этом сообщается на официальном сайте книги рекордов Гиннесса.
«Самая долгая карьера хирурга составляет 67 лет и 181 день, и этого достиг Мамакеев Мамбет Мамакеевич из Бишкека (Кыргызстан). Подтверждено 29 февраля 2020 года», — говорится на сайте.
Также отмечается, что доктор Мамакеев был удостоен престижного звания Почетного гражданина Кыргызстана в знак признания его достижений в медицинской профессии.
Мамакеев Мамбет Мамакеевич родился 1 октября 1927 года в селе Кереге-Таш Иссык-Кульской области. В 1946 году поступил в Кыргызский медицинский институт (КГМИ). Свою трудовую деятельность Мамакеев начал в 1952 году в качестве врача-ординатора в клинике неотложной хирургии, в последующем закончил клиническую ординатуру.
Мамбет Мамакеев провел свыше 15 тысяч хирургических операций и до сих пор продолжает работать.
Источник: Элгезит
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