Мухаммедкалый Абылгазиев проводит отпуск дома в кругу семьи

При этом глава правительства постоянно находится на связи с подчиненными

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев проводит свой отпуск дома. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе правительства.

Глава кабмина намерен весь отпуск пробыть в кругу семьи и никуда не уезжать.

- При этом, он в ходе отпуска находится на постоянной связи со своими заместителями и следит за ходом работы правительства, - проинформировали в пресс-службе.

Напомним, Абылгазиев заявил, что уходит в отпуск в связи со скандалом вокруг переоформления радиочастотных ресурсов

Премьер поручил Кубатбеку Боронову координировать работу правительства.

Источник: vesti.kg