Мухаммедкалый Абылгазиев проводит отпуск дома в кругу семьи

При этом глава правительства постоянно находится на связи с подчиненными
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев проводит свой отпуск дома. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе правительства.
Глава кабмина намерен весь отпуск пробыть в кругу семьи и никуда не уезжать.
- При этом, он в ходе отпуска находится на постоянной связи со своими заместителями и следит за ходом работы правительства, - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, Абылгазиев заявил, что уходит в отпуск в связи со скандалом вокруг переоформления радиочастотных ресурсов
Премьер поручил Кубатбеку Боронову координировать работу правительства.
Источник: vesti.kg
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