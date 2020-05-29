В Кыргызстане на утро 29 мая выявлено 68 новых случаев коронавируса. Всего 1662 случая

Таким образом, на 29 мая в Кыргызстане подтверждено 1662 случая коронавируса.

В Кыргызстане на утро 29 мая выявлено 68 новых случаев COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на ежедневном брифинге по коронавирусу.

По его словам, они выявлены:

- в Бишкеке — 9

- в Чуйской области — 5

- в Нарынской области — 4

- в городе Ош — 2

- в Баткенской области — 1

- из числа прибывших из городов России курсантов — 26

- из числа прибывших из городов России кыргызстанцев (Бузулук, Оренбург) — 21.

Таким образом, на 29 мая в Кыргызстане подтверждено 1662 случая коронавируса.

Источник: zdorovie.akipress.org