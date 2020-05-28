Одного из лидеров движения “Чон Казат” вызвали на допрос в МВД

По его словам, ему домой принесли повестку на допрос.

Одного из лидеров движения “Чон Казат”, адвоката Каната Хасанова вызвали на допрос в МВД. Об этом сообщил он сам.

По его словам, ему домой принесли повестку на допрос.

“Это смешно, они думают, что я испугаюсь после того, как было сказано, что милиция устанавливает лиц, причастных к преступлению по делу Сыймыка Жапыкеева. Они сообщили, что пока я вызван в качестве свидетеля“, – сказал Хасанов.

После, уже выйдя с допроса, адвокат сообщил, что его допрашивали по делу Сыймыка Жапыкеева, зарегистрированное по статье 264 ч.3 ” Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами”.

“По Жапыкееву было всего два вопроса, а остальные про “Чон Казат”. Они проявляли большой интерес к движению. К сожалению, я не смогу рассказать подробностей, так как подписал подписку о неразглашении. Мне вновь вручили повестку, уже на 17:00“, – заключил адвокат.

Источник: reporter.kg