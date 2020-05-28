Даже не вторая, а третья…

Чубак ажы поклонился одной женщине.

За какие же заслуги? Они посчитала правильным стать третьей женой кыргыза, чем единственной супругой китайца, корейца или немца.

«Пишет, что является третьей женой своего мужа. Хочу встать с места и выразить благодарность. Есть кыргызские девушки, которые выходят замуж за китайцев. Есть те, кто выходят замуж за корейцев или немцев», — сказал ажы, вновь затронув вызвавшую в одно время ожесточенные споры тему. На дворе XXI век, человечество стремится вперед, но почему-то мы позабыли о правах мужчин и женщин, руководствуясь одним принципом – неважно, кем он является, лишь бы был нашим.

Источник: газета «Майдан.kg» №15 от 27.05.2020 / стр. 6