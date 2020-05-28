Бакыт Бакетаев: Мой брат мог полезть разнимать дерущихся. Но он же не убил человека

Родственник вице-мэра Бишкека не верит, что Алмазбек Бакетаев мог нарушить закон в состоянии алкогольного опьянения

Если вице-мэр Бишкека Алмазбек Бакетаев и участвовал в драке, то это могла быть только бытовая ссора. Таким мнением с Vesti.kg поделился его брат, политолог Бакыт Бакетаев.

- Я еще не разговаривал с братом, но об инциденте знаю,- сказал он.- По всей вероятности, произошла бытовая ссора. Зная своего брата, я могу предположить, что он полез разнимать конфликтующих. Но я точно знаю, что мой брат не пьет и не курит. Так что разговоры о том, что он был в состоянии алкогольного опьянения, не могут быть правдой. Если конфликт имел место, то пусть его накажут, как и положено по закону. Но он же не убил человека или не совершил коррупцию.

Вместе с тем Бакыт Кушбекович добавил, что не верит в то, что сотрудник ГКНБ, который якобы участвовал в драке вместе с вице-мэром, кричал о своей причастности к криминалитету.

- Да быть такого не может! - сказал он. - Насколько я понял, там ведь была ссора детей, которая переросла в конфликт родителей. Причем там Кольбаев? Да, я не раз дрался по разным поводам. Однажды даже со знаменитым Омурбеком Суваналиевым подрался, ну а потом мы стали друзьями. Ничего такого страшного в этом нет.

Напомним, ранее отечественные СМИ сообщили о том, что якобы вице-мэр Алмазбек Бакетаев и сотрудник ГКНБ Чынгыз Айманбаев жестоко избили мужчину. В пресс-службе мэрии столицы заявили, что данная информация не соответствует действительности. Представители муниципалитета вместе с журналистами планируют сегодня выехать по указанному адресу для выяснения обстоятельств.

Источник: vesti.kg