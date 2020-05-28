Вице-мэра Бишкека Алмаза Бакетаева обвиняют в избиении соседа

Сам Бакетаев сообщает, что драка действительно была, однако он в ней не участвовал.

Житель Бишкека Чынгыз Молдокеев заявил о том, что вице-мэр столицы Алмаз Бакетаев и сотрудник ГКНБ Чынгыз Айманбаев жестоко его избили.

Сам Бакетаев сообщает, что драка действительно была, однако он в ней не участвовал.

По словам чиновника, все произошло во дворе возле его дома. Одна из жительниц ударила чужого ребенка, мать которого пожаловалась на это мужу. Вечером он пошел разбираться со второй стороной, разговор перерос в драку. Одним из дерущихся был сотрудник ГКНБ.

“Я не видел кто начал драку, в это время был дома. Когда вышел на шум, двое мужчин уже были в крови. Во дворе было много детей и я вызвал охрану двора, а они – милицию. Силовики приехали, и я все им объяснил, что вышло недоразумение, разъяснил ситуацию. Женщины сказали, что претензий ни к кому не имеют, я попросил прощения у милиции и отправил их назад“, – сказал Бакетаев.

Источник: reporter.kg