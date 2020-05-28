Как будет оправдываться Акылбек Жапаров?

Продолжаются попытки раскулачивания бай-манапов.
Стоило Сыймыку Жапыкееву рассказать об уже «гниющих» элитках и особняках Кубанычбека Жумалиева, как у него появились последователи.
Кажется, настал через Акылбека Жапарова, так как был брошен камень в огород депутата, который «несколько лет готовился к тому, чтобы стать премьер-министром». Отмечается, что расположенный в центре города отель «Дамас» принадлежит Акылбеку Жапарову и следом задается вопрос – откуда взял такое богатство человек, который все это время занимал государственные должности. «Отель, возможно, оформлен на другого человека, но все мы знаем, что он принадлежит Жапарову», — сказали они. Такими темпами все бай-манапы сделаются бедняками, а их родственники окажутся богачами.
Источник: газета «Майдан.kg» №15 от 27.05.2020 / стр. 6
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