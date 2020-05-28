Президент Жээнбеков: Пограничная служба продолжает оставаться крепким щитом Отечества

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем пограничника!

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 мая поздравил пограничников с профессиональным праздником − Днем пограничника Кыргызской Республики. Текст поздравления главы государства распространила его пресс-служба. Приводим его полностью.

«Уважаемые пограничники! Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем пограничника!

Вы, надежно охраняя внешние рубежи страны и обеспечивая пограничную безопасность, по праву удостаиваетесь уважения нашего народа. В истории независимого Кыргызстана есть немало примеров мужества и героизма, проявленных защитниками наших рубежей.

Пограничная служба продолжает оставаться крепким щитом Отечества, гарантом неприкосновенности территории страны и безопасности граждан. Уверен, что пограничники сохранят и приумножат лучшие боевые традиции ветеранов, основанные на патриотизме, чести и верности присяге.

Желаю вам успешной службы, стойкости, крепкого здоровья и благополучия!».

Источник: Элгезит