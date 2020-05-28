Президент Жээнбеков: Пограничная служба продолжает оставаться крепким щитом Отечества

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем пограничника!
Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 мая поздравил пограничников с профессиональным праздником − Днем пограничника Кыргызской Республики. Текст поздравления главы государства распространила его пресс-служба. Приводим его полностью.
«Уважаемые пограничники! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем пограничника!
Вы, надежно охраняя внешние рубежи страны и обеспечивая пограничную безопасность, по праву удостаиваетесь уважения нашего народа. В истории независимого Кыргызстана есть немало примеров мужества и героизма, проявленных защитниками наших рубежей.
Пограничная служба продолжает оставаться крепким щитом Отечества, гарантом неприкосновенности территории страны и безопасности граждан. Уверен, что пограничники сохранят и приумножат лучшие боевые традиции ветеранов, основанные на патриотизме, чести и верности присяге.
Желаю вам успешной службы, стойкости, крепкого здоровья и благополучия!».
Источник: Элгезит
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