Самолет беременных

Живущие в Москве мигранты уже месяц обращаются к властям, просят их забрать.
Их просьбы были услышаны, совершен авиарейс. И до этого были организованы чартерные авиарейсы, но из-за них вспыхнуло недовольство. Общественность удивилась тому, что молодые мужчины заняли места, не уступив дорогу беременным женщинам. Находящиеся в положении женщины, которым не удалось прилететь из-за «забеременевших» мужчин, сумели добраться до родины самолетом 26 мая. Посол Аликбек Джекшенкулов пожелал им счастливого пути. Эти женщины в свою очередь поблагодарили президента, посла и другие службы, которые создали условия для их возвращения.
Источник: газета «Майдан.kg» №15 от 27.05.2020 / стр. 6
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