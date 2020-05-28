Самолет беременных

Живущие в Москве мигранты уже месяц обращаются к властям, просят их забрать.

Их просьбы были услышаны, совершен авиарейс. И до этого были организованы чартерные авиарейсы, но из-за них вспыхнуло недовольство. Общественность удивилась тому, что молодые мужчины заняли места, не уступив дорогу беременным женщинам. Находящиеся в положении женщины, которым не удалось прилететь из-за «забеременевших» мужчин, сумели добраться до родины самолетом 26 мая. Посол Аликбек Джекшенкулов пожелал им счастливого пути. Эти женщины в свою очередь поблагодарили президента, посла и другие службы, которые создали условия для их возвращения.

Источник: газета «Майдан.kg» №15 от 27.05.2020 / стр. 6