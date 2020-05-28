На 28 мая  выявлено 74 новых случая коронавируса.

Бишкек, “Саясат.kg”. В Кыргызстане на утро 28 мая выявлено 74 новых случая коронавируса.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на ежедневном брифинге. Всего по республике зарегистрировано 1594 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Новых случаев СOVID-19:
- в городе Ош — 35;
- в Нарынской области — 13;
- в Бишкеке — 11;
- в Ошской области — 4;
- в Чуйской области — 1;
- из числа прибывших из Санкт-Петербурга — 10.
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