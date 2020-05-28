Чыныбек Бапатегин, гражданский активист: «Сам Жапыкеев – сомнительная фигура»

Прошло 30 лет с тех пор, как мы живем в капиталистическом обществе.

— Господин Чыныбек, одни поддерживают «Чон Казат», другие критикуют. Заслуживают ли их действия поддержки?

— Борьба с коррупцией, разоблачение коррупционных делишек – требование времени. Пришло время, когда общественность спросит с взяточников. Прошло 30 лет с тех пор, как мы живем в капиталистическом обществе. Оставили позади время, когда живущие в достатке ели семикратно, а неимущие вынуждены были скитаться. Выросло целое поколение, которое ничего не имеет, даже земельного участка, выделенного бесплатно государством 30 лет назад. Конечно, для них состояние богачей кажется несметным. Во многих странах был такой процесс очищения, даже отъема. Мы дошли до такой черты. Интересно то, что государство говорит одно, но на деле бездействует. Народу приходится брать инициативу в свои руки. Это плохой процесс. Можно сказать, что это начало беспорядков. Если власти не начнут в рамках закона заниматься делами, которые будут видны невооруженным глазом, то все это может привести к большим проблемам. Что касается «Чон казата», я не верю, что они могут что-то сделать. Сам Жапыкеев – сомнительная фигура. Меня не устраивают его принципы и действия. Но процесс пошел.

— Совет безопасности принял антикоррупционную стратегию, содержащую 4-летний план. Президент предупредил, что люди будут наказываться вне зависимости от занимаемой должности. Можно ли поверить в то, что антикоррупционная стратегия будет результативной, борьба с коррупцией усилится?

— Результата не будет. Для того чтобы дело сдвинулось с места, не нужно несколько томов документов.

— Кубанычбек Жумалиев подал в суд на Сыймыка Жапыкеева на сумму в 10 млн сомов. «Чон казат» затянет вожжи или только усилит деятельность?

— А есть ли у Сыймыка Жапыкеева 10 млн сомов, чтобы заплатить? Ничего не выйдет, если заткнуть конкретно Жапыкеева. Выше я сказал, что процесс уже пошел. Если вы заметили, на местах люди уже начали составлять список тех, кто незаконно разбогател. Тяжело это остановить. Наступает время, когда нужно стряхнуться и очиститься. Надеюсь, что от большого желания будет допущено немало незаконных вещей. Если пойдем таким путем, ничего хорошего не выйдет. Государственным органам следует взять в руки дела, с которыми связаны требования народа, повернуть процесс в правовое русло.

— Кубанычбек Жумалиев приложил руку к Корану и поклялся, что не располагает богатствами, о которых говорит «Чон казат». Тем не менее было возбуждено уголовное дело, как в отношении Сыймыка, так и в отношении Жумалиева. Кто оказался в выигрышном положении, а кто проиграет?

— Власти устроили шоу, играют с огнем. Это никому не принесет выгоду. Правда одна. Нужно поддержать правоохранительные органы, которые хотят выяснить правду. Если народ разгорячится, то книга Коран не сможет защитить Жумалиева. Но я не сомневаюсь, что он выйдет сухим из воды. Тут будет ясно, что собой представляют правоохранительные органы. Они должны представить доказательства.

— Некоторые уверены, что «Чон казат» — проект власти, позволяющий отвлечь народ. Можно ли в это верить?

— Вспоминается анекдот Текебаева. Если власти оказался нужен Жапыкеев, то дела у нас плохи.

Источник: газета «Майдан.kg» №15 от 27.05.2020 / стр. 7