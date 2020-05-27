Открыта железная дорога из Турции в обход Казахстану

Можно воспользоваться этим же маршрутом, чтобы доставлять груз из Кыргызстана в Турцию.
Как известно, из Турции в Кыргызстан поставляются пользующиеся спросом товары – текстиль, стройматериалы, электротовары. Качественные товары на рынке «Дордой», включая кожаные изделия, произведены в Турции. Основными пассажирами авиарейса Стамбул – Бишкек являются «челноки». Но так как товары доставляются по автомобильной или железной дороге через территорию Казахстана, бизнесмены сталкивались с законными и незаконными препятствиями, учиняемыми нашими братьями.
Но в будущем появится шанс избавиться от такой головной боли. Потому что был открыт новый мультимодальный маршрут для доставки грузов из Турции в Кыргызстан. Маршрут проложен в обход Казахстану. Уже поступает первый груз.
Можно воспользоваться этим же маршрутом, чтобы доставлять груз из Кыргызстана в Турцию.
Об этом сообщил руководитель комитета при Торговой палате, глава фирмы USB Transit Талантбек Маткерим уулу:
«Об этом маршруте говорили давно, но никто не воплощал в жизнь. Мы потратили на это два года. Провели переговоры с Азербайджаном, Турцией, Туркменистаном и Узбекистаном. Вложили свои деньги».
Прибыли первые 40 контейнеров по упомянутому маршруту, еще 60 контейнеров – в пути. Этот маршрут был необходим для того, чтобы избежать различных препятствий на границе Казахстана и для уклонения от ограничений, которые были введены из-за коронавируса.
«Первые три контейнера прибыли с большими трудностями, в течение двух месяцев. Мы испытали все трудности. Но следующие 37 контейнеров прибыли за 14 дней. Нашим партнером является компания Arkas Logistic – одна из крупнейших турецких компаний в сфере логистики и грузоперевозок. Они подготавливают и размещают груз в вагонах в Турции. Через Грузию груз попадает в Азербайджан. На Каспийском море груз попадает на паром. Выгружается груз из парома в Туркменистане. Вновь по железной дороге груз через Узбекистан доставляется в Ош», – сказал Маткерим уулу.
Источник: газета «Майдан.kg» №15 от 27.05.2020 / стр. 2
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