Гаишник выстрелил себе в голову из табельного оружия в Суусамыре

В пресс-службе УОБДД Чуйской области подтвердили смерть милиционера.
В УОБДД уточняют, был ли это суицид
В Суусамырской долине, в местности “Париж”, сотрудник УОБДД выстрелил себе в голову. Об этом Vesti.kg сообщили сотрудники правоохранительных органов. По данным милиции, инцидент произошел сегодня, 27 мая, примерно в 12 часов дня.
Сотрудник милиции выстрелил в себя из табельного оружия.
В пресс-службе УОБДД Чуйской области подтвердили смерть милиционера.
- Пока неизвестно, был ли это суицид или случайный выстрел, - пояснили в ведомстве. - На месте находится руководство. Позже дадим официальную информацию.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!