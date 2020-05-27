Гаишник выстрелил себе в голову из табельного оружия в Суусамыре

В пресс-службе УОБДД Чуйской области подтвердили смерть милиционера.

В УОБДД уточняют, был ли это суицид

В Суусамырской долине, в местности “Париж”, сотрудник УОБДД выстрелил себе в голову. Об этом Vesti.kg сообщили сотрудники правоохранительных органов. По данным милиции, инцидент произошел сегодня, 27 мая, примерно в 12 часов дня.

Сотрудник милиции выстрелил в себя из табельного оружия.

В пресс-службе УОБДД Чуйской области подтвердили смерть милиционера.

- Пока неизвестно, был ли это суицид или случайный выстрел, - пояснили в ведомстве. - На месте находится руководство. Позже дадим официальную информацию.

Источник: vesti.kg