В Бишкеке горячую воду отключат 1 июня

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал мэр Азиз Суракматов.

В Бишкеке с 1 июня по 1 июля отключат горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал мэр Азиз Суракматов.

Отключение производится в связи с ежегодными профилактическими работами и в целях обеспечения качественной и своевременной подготовки тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному сезону.

Источник: 24.kg