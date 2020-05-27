В Пограничной службе РТ заявили, что кыргызстанец стрелял в гражданку Таджикистана

Шукрона Шаропова госпитализирована и находится в состоянии средней тяжести в больнице Исфары.

Пограничные войска Таджикистана обвиняют гражданина Кыргызстана в том, что он открыл огонь в сторону жительницы Исфары, сообщает «Радио Озоди».

По данным погранведомства РТ, инцидент произошел 27 мая в 11:55. «Соат Бахтибеков, житель кыргызского селения Куктош сельского джамоата Аксай открыл огонь в сторону 25-летней жительницы исфаринского селения Чоркух Шукроны Шароповой, в результате чего она получила ранение в правое предплечье», — отмечается в сообщении.

Шукрона Шаропова госпитализирована и находится в состоянии средней тяжести в больнице Исфары.

«Соответствующие органы двух стран находятся на месте происшествия и ведут среди населения разъяснительную работу для нормализации ситуации», — говорится в сообщении таджикский погранвойск. Кыргызская сторона пока не прокомментировала случившееся.

Неизвестно, при каких обстоятельствах гражданин Кыргызстана выстрелил в Шукрону Шаропову, работницу семеноводческой бригады №14 джамоата Чоркух.

Источник: Элгезит