Памирские кыргызы будут переселены из Нарына в Алай

В прошлом году 18 человек решили вернуться в Афганистан. 1 из них вернулся в итоге в Кыргызстан.
На территории сельской управы Талды-Суу Алайского района начали строить жилье для кыргызов, прибывших из Памира и проживающих в Нарыне. Пресс-служба представительства правительства в Ошской области сообщила, что строительные работы начались 21 мая.
Сообщается, что на 1,2 гектара земли будет возведено семь домов, на которые будут направлены выделенные из республиканского бюджета 10 млн сомов.
К началу строительных работ прибыл и полпред правительства в области Узарбек Жылкыбаев. Он навестил прибывших из Памира и проживающих в Алае кыргызов, передал продукты питания. Переселенцы поблагодарили за оказываемую помощь и заботу.
В 2019 году из Памира были переселены в Алайский район 11 семей, в общей сложности 50 человек. Они были размещены в здании школы в селе Сары-Таш, обеспечены бытовой техникой. Сейчас все они обучаются по школьной программе, вне зависимости от возраста.
В 2017 году из Афганистана в Нарын переселились 11 семей, в целом 50 человек. Сейчас они проживают в Нарынской области. Жилищный вопрос решается, теперь они переедут в Алайский район.
В прошлом году 18 человек решили вернуться в Афганистан. 1 из них вернулся в итоге в Кыргызстан.
Правительство сделало бы благое дело, если бы переселило около 3 тысяч памирских кыргызов, которые находятся на грани вымирания, обеспечило их жильем. С самого начала властям следовало переселить памирских кыргызов на их историческую родину, в Алай, а не в Нарынскую область.
Источник: газета «Майдан.kg» №15 от 27.05.2020 / стр. 2
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