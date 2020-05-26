Дело по продаже частот: Суд определил, сколько на время следствия пробудут в заключении экс-глава ГАС Н.Черногубова, ее заместитель, 2 сотрудника ГКНБ и 1 с Ala-TV

По обвинению в сговоре с сотовым оператором и Госкомитетом инфотехнологий задержана экс-глава Госагентства связи Наталья Черногубова.
Постановлением Первомайского районного суда города Бишкек от 14 мая 2020 года в отношении экс-директора Государственного агентства связи КР Натальи Черногубовой применена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок досудебного производства, то есть до 12 июля 2020 года, с содержанием в СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики.
Постановлениями Первомайского районного суда города Бишкек от 18 мая 2020 года в отношении экс заместителя ГАС КР Замирбека Мабеталиева, сотрудников ГКНБ С.М.М., М.Н.К. применена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок досудебного производства, то есть до 12 июля 2020 года, с содержанием в учреждении №21 ГСИН при правительстве Кыргызской Республики.
Также постановлением Первомайского районного суда г.Бишкек от 20 мая 2020 года в отношении В.Д.В. (Д.Ветлугин, Ala-TV) применена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок досудебного производства, то есть до 12 июля 2020 года, с содержанием в Учреждении №21 ГСИН.
Ранее пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Наргиза Куватова сообщала изданию, что два сотрудника ГКНБ и два сотрудника ГАС КР задержаны межведомственной следственной группой в составе Военной прокуратуры и ГКНБ по результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий в порядке статьи 98 УПК по делу экс-директора ГАС КР Натальи Черногубовой.
По обвинению в сговоре с сотовым оператором и Госкомитетом инфотехнологий задержана экс-глава Госагентства связи Наталья Черногубова.
По данному делу задержаны 5 человек: 2 - с ГАС КР, 2 - ГКНБ, 1 сотрудник Ala-TV.
Источник: tazabek.kg
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