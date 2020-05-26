Детские сады в Кыргызстане будут открывать поэтапно

В Кыргызстане детские сады начнут открывать поэтапно.

Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.

По ее словам, в ходе мониторинга выяснилось, что более 9 тысяч родителей готовы отдать своих детей в детские сады.

«Мы в первую очередь руководствуемся безопасностью. Поэтому при благоприятной ситуации, если соответствующие структуры разрешат работу детсадов, мы будем готовы поэтапно начать их открывать» — рассказала Джусупбекова.

Источник: elgezit.kg