Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 13

(Видео) Кыргызстанских дальнобойщиков почти сутки держат на казахстанской границе 

Водителям запретили даже выходить из салонов авто

На кыргызско-казахской границе, возле КПП “Ак-Тилек”, уже более суток водителей большегрузов держат на автостоянке. Видеообращение одного из владельцев фур распространилось в социальной сети Facebook.

По его словам, на КПП у них взяли анализы на коронавирус и пообещали отпустить в течение 12 часов. Однако уже почти сутки они находятся на автостоянке.

- Водителям запрещают выходить из своих авто, отказывают в любой информации, обещали выпустить через 10-12 часов, но уже прошли почти сутки , а их ещё держат, - пожаловался он. – Подходим к воротам - нас отгоняют. Никаких условий, средств гигиены, ни поесть, ни попить.

Источник: vesti.kg

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить