(Видео) Кыргызстанских дальнобойщиков почти сутки держат на казахстанской границе 

Водителям запретили даже выходить из салонов авто
На кыргызско-казахской границе, возле КПП “Ак-Тилек”, уже более суток водителей большегрузов держат на автостоянке. Видеообращение одного из владельцев фур распространилось в социальной сети Facebook.
По его словам, на КПП у них взяли анализы на коронавирус и пообещали отпустить в течение 12 часов. Однако уже почти сутки они находятся на автостоянке.
- Водителям запрещают выходить из своих авто, отказывают в любой информации, обещали выпустить через 10-12 часов, но уже прошли почти сутки , а их ещё держат, - пожаловался он. – Подходим к воротам - нас отгоняют. Никаких условий, средств гигиены, ни поесть, ни попить.
Источник: vesti.kg
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