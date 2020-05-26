(Видео) Кыргызстанских дальнобойщиков почти сутки держат на казахстанской границе

Водителям запретили даже выходить из салонов авто

На кыргызско-казахской границе, возле КПП “Ак-Тилек”, уже более суток водителей большегрузов держат на автостоянке. Видеообращение одного из владельцев фур распространилось в социальной сети Facebook.

По его словам, на КПП у них взяли анализы на коронавирус и пообещали отпустить в течение 12 часов. Однако уже почти сутки они находятся на автостоянке.

- Водителям запрещают выходить из своих авто, отказывают в любой информации, обещали выпустить через 10-12 часов, но уже прошли почти сутки , а их ещё держат, - пожаловался он. – Подходим к воротам - нас отгоняют. Никаких условий, средств гигиены, ни поесть, ни попить.

Источник: vesti.kg