В Генпрокуратуре создали спецотдел для защиты прав предпринимателей и инвесторов

Работа отдела будет находится на личном контроле генерального прокурора.

В целях защиты прав предпринимателей, с учетом политики государства по обеспечению и созданию благоприятного инвестиционного климата в Генеральной прокуратуре КР состоялась встреча с бизнес-омбудсменом Кыргызстана Робином Орд-Смитом. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

В ходе встречи заместителем генерального прокурора Нурланом Дюшембиевым представлены сведения о проделанной работе по фактам необоснованного вмешательства государственных органов в деятельность субъектов предпринимательства, а также о принимаемых мерах по усилению защиты их прав.

Так, за 2019 год органами прокуратуры по соблюдению законодательства о защите прав предпринимателей проведено 154 проверки, выявлено 502 нарушения, внесено 170 актов прокуророрского реагирования, по результатам рассмотрения которых привлечено к дисциплинарной ответственности 139 лиц. Внесено 1 исковое заявление в суд, 4 материала по заявлениям зарегистрировано в ЕРПП для осуществления досудебного производства.

В связи с усилением прокурорского надзора по данному направлению только за 1 квартал 2020 года проведено 113 проверок, выявлено 343 нарушений, внесено 124 акта прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения 62 лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 3 заявления зарегистрированы в ЕРПП для проведения досудебного производства.

Кроме того, постановлением правительства были утверждены Временные правила регистрации проверок, проводимых правоохранительными и налоговыми органами в отношении субъектов предпринимательства и органов местного самоуправления.

За 2019 год в органах прокуратуры зарегистрировано 1 258 проверок субъектов предпринимательства налоговыми службами и правоохранительными органами. Отказано в регистрации 75 проверок (ввиду ранее проведенной проверки, неправильного оформления документов для их регистрации и др.).

Также в целях усиления работы в данном направлении в структуре Генеральной прокуратуры создан специальный отдел – отдел по надзору за соблюдением прав предпринимателей и защиты инвесторов. В его задачи будет входить широкий круг вопросов, направленных на максимальную защиту и недопущение причинения вреда предпринимателям в рамках законодательства. Работа отдела будет находится на личном контроле генерального прокурора.

В свою очередь Робин Орд-Смит ознакомил с деятельностью института бизнес-омбудсмена и принимаемых ими мерах по улучшению инвестиционного климата в стране.

“По итогам встречи стороны отметили необходимость взаимного обмена информацией, дальнейшего плодотворного сотрудничества для защиты прав субъектов предпринимательства и развития бизнес-сообществ.

Таким образом органами прокуратуры работа в данном направлении продолжается и будет усилена”, – говорится в сообщении.

Источник: reporter.kg