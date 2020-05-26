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На утро 26 мая выявлено 35 новых случаев коронавируса. Всего 1468

За сутки было проведено 1788 лабораторных исследований, в результате выявлены 35 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом 26 мая сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве.

Где они выявлены:

- Бишкек — 12;

- Нарынская область — 8;

- Ошская область — 4;

- Чуйская область — 4;

- Прибывшие из Санкт-Петербурга — 4;

- Прибывшие из Соль-Илецка — 3.

Из них 7 случаев завозные, 25 случаев среди контактных лиц.

Всего по Кыргызстану на утро 26 мая подтверждены 1468 случаев заражения.

Источник:  zdorovie.akipress.org

           

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