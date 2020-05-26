На утро 26 мая выявлено 35 новых случаев коронавируса. Всего 1468

За сутки было проведено 1788 лабораторных исследований, в результате выявлены 35 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом 26 мая сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве.
Где они выявлены:
- Бишкек — 12;
- Нарынская область — 8;
- Ошская область — 4;
- Чуйская область — 4;
- Прибывшие из Санкт-Петербурга — 4;
- Прибывшие из Соль-Илецка — 3.
Из них 7 случаев завозные, 25 случаев среди контактных лиц.
Всего по Кыргызстану на утро 26 мая подтверждены 1468 случаев заражения.
Источник: zdorovie.akipress.org
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