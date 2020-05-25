В Бишкеке открываются парки и бульвары

В Бишкеке открываются парки и бульвары.

Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии. По ее данным, главе муниципального предприятия «Городские парки» Каличе Умуралиевой поручено предусмотреть соблюдение санитарных нормы и правил для безопасности горожан.

«Дорогие горожане! Убедительно просим вас быть предельно осторожными, соблюдайте дистанцию! Берегите себя и своих близких!», — написали в пресс-службе.

Источник: Элгезит