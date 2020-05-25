Давать обещания легко, выполнять – тяжело? Сдержит ли слово Урмат Барыктабасов?

Как сообщили из мэрии, Урмат Барыктабасов не ответил на упомянутое обращение.
Мэрия города Балыкчи в Иссык-Кульской области просит у предпринимателя Урмата Барыктабасова передать государству обещанные два здания. Об этом говорится в письме первого вице-мэра города Балыкчи Азиза Асаналиева.
Напомним, 20 апреля 2020 года Урмат Барыктабасов обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову посредством социальных сетей. В обращении он говорит, что располагает двумя зданиями в городе Балыкчи, которые можно продать компании «Кумтор» и на вырученные деньги помочь нуждающимся.
«В городе Балыкчи я располагаю двумя зданиями. Продайте их, договорившись с «Кумтором». В городе Балыкчи располагается предприятие «Кумтора», здания им не помешают. Я хочу поделиться с народом. Вопрос о выкупе зданий обсудите с руководством «Кумтора». Поступившие с продажи деньги должны помочь народу. Отдам народу. Чтобы был благодарен Создатель и мой народ. Деньги будут немаленькие», - писал Урмат Барыктабасов.
6 мая 2020 года мэрия города Балыкчи направила письмо предпринимателю, поддержала его инициативу и попросила передать под государственную собственность обещанные здания.
«Депутаты городского кенеша выработали норму по продаже упомянутых зданий, гарантируя, что поступившие деньги полностью перейдут государству», - говорится в письме А. Асаналиева.
Как сообщили из мэрии, Урмат Барыктабасов не ответил на упомянутое обращение.
Частный предприниматель пока не прокомментировал происходящее.
Источник: elgezit.kg
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