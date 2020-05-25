(Видео) Четверо погибших в результате ДТП на трассе Бишкек — Ош 

Водитель не справился с управлением на крутом повороте
На трассе Бишкек — Ош в результате аварии погибли четверо человек. Об этом Vesti.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.
ДТП произошло в ночь с 24 на 25 мая, примерно в 01.00, на 355-м километре автодороги Бишкек — Ош.
Водитель автомобиля «Хонда Одиссей» - Б.Т., 1989 года рождения, житель села Кыргыз-Ата Ноокатского района Ошской области.
- Он на крутом повороте не справился с управлением, в результате чего авто выехало на обочину и слетело с горы с высоты 150-200 метров, - рассказали в ГУОБДД. - В автомобильной аварии погибли водитель и трое пассажиров — двое мужчин и женщина. Их личности устанавливаются.
Также трое пассажиров были доставлены в Кара-Кульскую территориальную больницу:
- Т.А., 2000 года рождения, жительница села Кыргыз-Ата;
- Р. уулу Р., 2002 года рождения, житель села Кыргыз-Ата;
- К. кызы А., 1998 года рождения, жительница села Кыргыз-Ата.
Источник: vesti.kg
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