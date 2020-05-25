Погранслужба КР: «Искусственная дестабилизация» выгодна только таджикской стороне

В ведомстве прокомментировали заявление таджикской стороны

Погранслужба Кыргызстана в ответ на сообщение Таджикистана по произошедшему накануне инциденту заявила о недопустимости попыток дестабилизации обстановки таджикской стороной на госгранице.

Напомним, накануне на кыргызско-таджикской границе вновь произошел инцидент с применением оружия. В ГПС КР заявили, что соседи первыми открыли огонь. Однако Таджикистан опроверг это, сообщив, что расценивает действия кыргызстанских пограничников как попытку искусственной дестабилизации обстановки на линии госграницы.

- Судя по действиям военнослужащих Таджикистана, первыми открывшими огонь в направлении пограничников Кыргызстана, «искусственная дестабилизация» выгодна только таджикской стороне, тактикой которой в последнее времени стало перманентное нагнетание обстановки на кыргызско-таджикском участке границы, - продолжает настаивать Кыргызстан.

Так, начиная с 23 мая, жители таджикского анклава «Ворух» предпринимали непрерывные попытки выпаса скота на территории Кыргызстана - в районе местности Мойнок Баткенского района Баткенской области.

- Военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана в течение двух суток наблюдали за незаконным выпасом скота и не предпринимали никаких действий в отношении отдельных жителей анклава «Ворух». В итоге, на законные требования кыргызской стороны военнослужащие Таджикистана открыли огонь в направлении пограничников Кыргызстана, - отметили в ГПС.

Погранслужба Кыргызстана с недоумением восприняла опубликованный в СМИ комментарий пресс-центра Погранвойск ГКНБ Таджикистана по этому инциденту.

- Таджикская сторона должна понимать, что подобные импульсивные высказывания провоцируют различные деструктивные силы к обострению конфликтов на кыргызско-таджикской границе, - заметили в ведомстве.

Кыргызская сторона призвала своих таджикских коллег к разрешению возникающих проблемных вопросов исключительно в духе добрососедства за столом переговоров в рамках международного права и достигнутых двусторонних договоренностей.

ЕКАТЕРИНА РОЗИНА

Источник - KP.RU