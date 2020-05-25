Погранслужба КР: «Искусственная дестабилизация» выгодна только таджикской стороне

В ведомстве прокомментировали заявление таджикской стороны
Погранслужба Кыргызстана в ответ на сообщение Таджикистана по произошедшему накануне инциденту заявила о недопустимости попыток дестабилизации обстановки таджикской стороной на госгранице.
Напомним, накануне на кыргызско-таджикской границе вновь произошел инцидент с применением оружия. В ГПС КР заявили, что соседи первыми открыли огонь. Однако Таджикистан опроверг это, сообщив, что расценивает действия кыргызстанских пограничников как попытку искусственной дестабилизации обстановки на линии госграницы.
- Судя по действиям военнослужащих Таджикистана, первыми открывшими огонь в направлении пограничников Кыргызстана, «искусственная дестабилизация» выгодна только таджикской стороне, тактикой которой в последнее времени стало перманентное нагнетание обстановки на кыргызско-таджикском участке границы, - продолжает настаивать Кыргызстан.
Так, начиная с 23 мая, жители таджикского анклава «Ворух» предпринимали непрерывные попытки выпаса скота на территории Кыргызстана - в районе местности Мойнок Баткенского района Баткенской области.
- Военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана в течение двух суток наблюдали за незаконным выпасом скота и не предпринимали никаких действий в отношении отдельных жителей анклава «Ворух». В итоге, на законные требования кыргызской стороны военнослужащие Таджикистана открыли огонь в направлении пограничников Кыргызстана, - отметили в ГПС.
Погранслужба Кыргызстана с недоумением восприняла опубликованный в СМИ комментарий пресс-центра Погранвойск ГКНБ Таджикистана по этому инциденту.
- Таджикская сторона должна понимать, что подобные импульсивные высказывания провоцируют различные деструктивные силы к обострению конфликтов на кыргызско-таджикской границе, - заметили в ведомстве.
Кыргызская сторона призвала своих таджикских коллег к разрешению возникающих проблемных вопросов исключительно в духе добрососедства за столом переговоров в рамках международного права и достигнутых двусторонних договоренностей.
ЕКАТЕРИНА РОЗИНА
Источник - KP.RU
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!