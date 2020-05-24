Пострадавших со стороны пограничников Кыргызстана нет
На кыргызско-таджикской границе вновь произошла перестрелка. Сегодня в местности Мойнок Баткенского района одноименной области пограничный наряд Кыргызстана пресек попытку выпаса скота на территории КР жителями анклава Ворух Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.
Отмечается, что неизвестные лица с таджикской стороны начали стрелять в направлении кыргызских пограничников.
Далее примерно в 11.40 произошла короткая перестрелка между пограничными нарядами Кыргызстана и Таджикистана.
Пострадавших со стороны пограничников КР нет.
В 12.20 состоялась встреча пограничных представителей обеих стран, которые прибыли на место инцидента.
В настоящее время обстановка на данном участке кыргызско-таджикской госграницы относительно стабильная. Стороны проводят разбирательство по факту инцидента.
Источник: vesti.kg
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