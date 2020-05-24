На кыргызско-таджикской границе вновь произошла перестрелка

Пострадавших со стороны пограничников Кыргызстана нет

На кыргызско-таджикской границе вновь произошла перестрелка. Сегодня в местности Мойнок Баткенского района одноименной области пограничный наряд Кыргызстана пресек попытку выпаса скота на территории КР жителями анклава Ворух Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.

Отмечается, что неизвестные лица с таджикской стороны начали стрелять в направлении кыргызских пограничников.

Далее примерно в 11.40 произошла короткая перестрелка между пограничными нарядами Кыргызстана и Таджикистана.

Пострадавших со стороны пограничников КР нет.

В 12.20 состоялась встреча пограничных представителей обеих стран, которые прибыли на место инцидента.

В настоящее время обстановка на данном участке кыргызско-таджикской госграницы относительно стабильная. Стороны проводят разбирательство по факту инцидента.

Источник: vesti.kg