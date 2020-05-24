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Экс-спикер парламента Кыргызстана Мукар Чолпонбаев скончался от коронавирусной инфекции 

Бишкек, "Саясат.kg"  Сегодня, 24 мая 2020 года в Республиканской клинической инфекционной больнице на 70-м году жизни скончался от коронавирусной инфекции экс-спикер Жогорку Кенеша, общественный деятель Мукар Чолпонбаев. 

Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19. На фоне коронавируса у него возникли ряд осложнений, такие как двухсторонняя пневмония,  дыхательная недостаточность и др. Также у него имелись сопутствующие заболевания сердца, почек и сосудов. 

В больницу М.Чолпонбаев поступил 5 мая, в связи с ухудшением здоровья был переведен в реанимацию, сегодня в 12:10, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия он скончался от COVID-19.

Республиканский штаб выражает соболезнования родным и близким.

Всего в республике от коронавируса скончалось 15 человек.

           

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