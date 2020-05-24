Больше новостей на нашем телеграм-канале

Подробности Общество Просмотров: 16

В Кыргызстане на 24 мая по республике зарегистрировано 38 новых случаев СOVID-19

Бишкек, "Саясат.kg". Сегодня в Кыргызстане выявлено 38 новых случаев коронавируса. Об этом 24 мая на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев . Всего в Кыргызстане выявлено 1403 случая заболевания коронавирусом. По его словам, они выявлены: г.Бишкек - 5 + 1 среди прибывших из Санкт-Петербурга Чуйская область - 3 среди прибывших из Соль-Илецка Нарынская область - 25 Ошская область - 2 Джалал-Абадская область - 1 Баткенская область - 1

