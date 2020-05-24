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В Кыргызстане на 24 мая  по республике  зарегистрировано 38 новых случаев СOVID-19

Бишкек, "Саясат.kg".    Сегодня в Кыргызстане  выявлено 38 новых случаев коронавируса.

Об этом 24 мая на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев .

Всего в Кыргызстане выявлено 1403 случая заболевания коронавирусом.

       По его словам, они выявлены:

  1.  г.Бишкек - 5 + 1 среди прибывших из Санкт-Петербурга
  2.  Чуйская область -  3 среди прибывших из Соль-Илецка
  3.  Нарынская область - 25
  4.  Ошская область - 2
  5.  Джалал-Абадская область - 1
  6.  Баткенская область - 1

 


 

 

           

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