В Кыргызстане на 24 мая  по республике  зарегистрировано 38 новых случаев СOVID-19

Бишкек, "Саясат.kg". Сегодня в Кыргызстане выявлено 38 новых случаев коронавируса.
Об этом 24 мая на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев .
Всего в Кыргызстане выявлено 1403 случая заболевания коронавирусом.
По его словам, они выявлены:
- г.Бишкек - 5 + 1 среди прибывших из Санкт-Петербурга
- Чуйская область - 3 среди прибывших из Соль-Илецка
- Нарынская область - 25
- Ошская область - 2
- Джалал-Абадская область - 1
- Баткенская область - 1
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