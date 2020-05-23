Сообщается, что он все еще находится под наблюдением врачей
Экс-спикер Жогорку Кенеша Мукар Чолпонбаев вылечился от коронавируса. Об этом в социальной сети Facebook сообщила его дочь Нуриля Чолпонбаева.
«У папы больше нет коронавируса, мы боремся с последствиями, которые он безжалостно нанес. Показатели средние, дышит через аппарат ИВЛ, ест, идем на поправку. Нужно только время», - написала она. Ранее сообщалось, что состояние здоровья Чолпонбаева тяжелое.
С диагнозом COVID-19 его госпитализировали 5 мая текущего года. Напомним, Мукар Чолпонбаев был спикером Жогорку Кенеша в 1995-1996 годах.
Источник: vesti.kg
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