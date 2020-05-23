В Кыргызстане выявлено 15 новых случаев заболевания COVID-19. Всего 1365

На 10.00 23 мая в Кыргызстане выявлено 15 новых подтвержденных случаев заболевания СOVID-19.

Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Из них в Бишкеке - 3, в Чуйской области – 1, в Ошской области – 1, в Джалал-Абадской области – 1, а также среди граждан, прибывших из Санкт-Петербурга, - 9.

Усенбаев уточнил, что 10 из 15 новых случаев - завезенные. Еще 3 - контактные, в отношении двух ведется лабораторное исследование.

Всего в Кыргызстане зарегистрировано 1 тыс. 365 случаев заболевания коронавирусом.

Источник: Кабар