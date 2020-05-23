Освободившие Арпачиева плюнули в лицо борьбе с коррупцией

Прокурор по имени Кылычбек Арпачиев в 2015 году был задержан при получении 100 тысяч долларов США в виде взятки.
По результатам судебных разбирательств он был осужден на 14 лет. Но оказалось, этот ловкач, не отбыв полный срок наказания, высвободился из колонии по амнистии. Вопрос по данному случаю был поднят на вчерашнем собрании парламента. Выяснилось, органы обвинения по принципу «ворон ворону глаз не выклюет» втихую поменяли статью «Коррупция» по возбужденному на Арпачиева делу на статью «Злоупотребление должностным положением» и по амнистии проводили на свободу. Это событие пошатнуло доверие народа к власти, нанеся тень подозрения на ее репутацию. Будет ли результат от борьбы с коррупцией там, где имеет место такое разгильдяйство? Если вчера взявший 100 тысяч денег коррупционер сегодня выходит из тюрьмы, то какова необходимость в борьбе с коррупцией? Есть закон, по которому амнистия не применяется к должностным преступлениям, в том числе к коррупционным делам, и он не работает при подходе к таким, как Арпачиев?
Источник: газета ««De факто» №13 от 22.05.2020/стр.5
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