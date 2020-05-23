(Видео) Эльнура Алканова: Депутаты сначала должны добиться прозрачности от госорганов и потом требовать этого от гражданского сектора

Сегодня в Жогорку Кенеше проходят парламентские слушания по законопроекту об НКО.
Инициатором законопроекта выступает группа депутатов парламента.
Проектом закона предлагаются нормы, предусматривающие, что некоммерческая организация, осуществляющая деятельность за счет грантовых, бюджетных средств, а также иных денежных средств, предоставленных на безвозмездной основе, ежегодно представляет информацию об источниках формирования и направлениях расходования финансовых средств.
Представитель организации «Открытые данные», журналист Эльнура Алканова заявила, что как представитель НКО готова публиковать свои источники финансирования, но сперва необходимо добиться подотчетности органов исполнительной власти к примеру, по грантам, полученных на борьбу коронавирусом.
— Я хочу призвать наших уважаемых депутатов продумать и направить данный законопроект, чтоб такой открытый портал открыли на раскрытие информации о расходах грантовых средств, которые получают государственные органы. Я считаю, целесообразным, если парламент сегодня добьется сначала прозрачности от госорганов. Когда вы добьетесь полной прозрачности от власти, давайте после этого вы перейдете к гражданскому сектору, — заявила Эльнура Алканова.
Журналист напомнила, что и депутаты, и НПО — в чистом виде представители народа: “Это абсолютно ненормальное явление, представители народа ведут борьбу с представителями народа. Я призываю наших уважаемых депутатов продумать и направить этот законопроект, на разработку открытого портала, где раскрывают информацию о расходах грантовых средств, именно государственные органы”, — заявила Алканова.
В свою очередь, постоянный координатор системы ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело, призвал авторов законопроекта пересмотреть документ и обсудить его с участием гражданского сектора.
«Роль гражданского общества становится критической. Оно играет ключевую роль в достижении целей устойчивого развития. Мы обеспокоены тем, что поправка отвлечет от этих целей и подпортит имидж Кыргызстана как страны — приверженца базовых демократических ценностей, в частности, защиты прав человека, свободы собрания и объединения. Призываем пересмотреть этот законопроект с широким участием представителей гражданского общества», — отметил Озонниа Ожиело.
Источник: Элгезит
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