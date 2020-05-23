Сын Камчыбека Ташиева будет играть в итальянском клубе

«Перуджа» выступает во втором по силе футбольном дивизионе Италии.

Эмирхан Ташиев, сын экс-депутата Жогорку Кенеша Камчыбека Ташиева, станет футболистом итальянского клуба «Перуджа». Об этом в своем Instagram сообщил спортивный журналист Адилет Темирланов.

По его словам, Эмирхан Ташиев на протяжении двух лет занимался в академии Паоло Росси, после чего перешел в молодежную команду «Перуджи».

«Перуджа» выступает во втором по силе футбольном дивизионе Италии.

Источник: reporter.kg