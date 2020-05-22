Торага ЖК призвал премьера подготовиться ко второй волне коронавирусной инфекции

По ее данным, спикер озвучил необходимость держать в бюджете запас финансовых средств для возможного предотвращения распространения вируса осенью, который прогнозируют эксперты ВОЗ.
Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков призвал премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева подготовиться ко второй волне коронавирусной инфекции. Отметив, с какими трудностями столкнулась экономика и сфера медицины Кыргызстана, сообщает пресс-служба парламента.
По ее данным, спикер озвучил необходимость держать в бюджете запас финансовых средств для возможного предотвращения распространения вируса осенью, который прогнозируют эксперты ВОЗ.
В Кыргызстане сегодня, 22 мая, зарегистрировано 37 новых случаев заражения гражданами COVID-19, всего 1350. 949 граждан вылечились и выписались из больниц. Четырнадцать скончались.
Источник: kabar.kg
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